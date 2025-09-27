Video Milito culpa estado de la cancha de Puebla por lesión de jugador

Gabriel Milito, entrenador de Chivas, atribuyó la lesión de Bryan González al pésimo estado de la cancha del Estadio Cuauhtémoc tras la victoria sobre Puebla en la Jornada 11 del Apertura 2025.

El DT argentino resaltó que las condiciones de la cancha obligaron a sus jugadores a dar un esfuerzo extra que a veces se traduce en lesiones, sobre todo después de la serie de partidos que han tenido.

"Hoy terminamos una seguidilla de cinco partidos muy intensos, a eso agregarle el estado del campo de juego que al ser tan pesado por supuesto que el esfuerzo aumenta y aparece el exceso de carga en los jugadores.

"Por eso tuvimos que hacer cambios porque, a excepción de la sustitución de Cotorro (Bryan González) que salió por una lesión producto tal vez del estado de campo, se torció el tobillo solo, necesitábamos refrescar al equipo.

"Los jugadores vienen haciendo un esfuerzo muy grande, hoy lo hicieron en unas condiciones donde nos tuvimos que adaptar. Nos gusta mucho tener el control del partido con la pelota, pero el día de hoy tal como estaba el campo había que jugar más directo, meter la pelota en su campo, nos fuimos adaptando".