Milito culpa lesión de Cotorro González por estado de la cancha de Puebla
El partido de Jornada 11 se postergó un día, pero no sirvió de mucho en el Cuauhtémoc.
Gabriel Milito, entrenador de Chivas, atribuyó la lesión de Bryan González al pésimo estado de la cancha del Estadio Cuauhtémoc tras la victoria sobre Puebla en la Jornada 11 del Apertura 2025.
El DT argentino resaltó que las condiciones de la cancha obligaron a sus jugadores a dar un esfuerzo extra que a veces se traduce en lesiones, sobre todo después de la serie de partidos que han tenido.
"Hoy terminamos una seguidilla de cinco partidos muy intensos, a eso agregarle el estado del campo de juego que al ser tan pesado por supuesto que el esfuerzo aumenta y aparece el exceso de carga en los jugadores.
"Por eso tuvimos que hacer cambios porque, a excepción de la sustitución de Cotorro (Bryan González) que salió por una lesión producto tal vez del estado de campo, se torció el tobillo solo, necesitábamos refrescar al equipo.
"Los jugadores vienen haciendo un esfuerzo muy grande, hoy lo hicieron en unas condiciones donde nos tuvimos que adaptar. Nos gusta mucho tener el control del partido con la pelota, pero el día de hoy tal como estaba el campo había que jugar más directo, meter la pelota en su campo, nos fuimos adaptando".
La intensidad en el calendario de Chivas no para, pues para la Jornada 12 les tocará jugar de visita en Ciudad Universitaria ante Pumas, sin duda un encuentro que suele exigir lo mejor de ambos planteles.