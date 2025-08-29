    América

    ¡Gracias a Layún y Moi Muñoz y 'Chepe' Guerrero! La anécdota de Dagoberto Espinoza

    El juvenil de América cuenta cómo tres exjugadores de las Águilas influyeron para su carrera ahora como elemento importante para André Jardine.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡De aplaudirse! La emotiva anécdota de como Layún y Moy ayudaron a Dagoberto en América

    Dagoberto Espinoza, jugador del Club América, compartió que vivió momentos complicados en sus primeros años en las Águilas, club en el cual incursiona desde las fuerzas básicas.

    En entrevista exclusiva para TUDN, el lateral confesó que incluso pensó en regresarse a su natal Sinaloa al experimentar algunos episodios complicados en sus inicios, aunque señaló que muchos exjugadores del América lo anularon.

    PUBLICIDAD

    "Yo estaba enfermo, extrañaba a mis papás, era de las primeras veces que venía acá, estaba comiendo el primer equipo antes de viajar, estaba muy triste y llorando, estaba muy chico y extrañaba a mi familia, me llevaron con los jugadores en el club, ahí miré a Layún, a Moi Muñoz, ellos platicaron conmigo, me llevaron un poco a tranquilizarme, de cómo era, que fuera tranquilo y normal, me dio mucho, no lo mencionan ellos.

    "El 'Chepe' Guerrero también me ayudó mucho, cuando llegué me regalaba tachos, tenis, cuando me tenía que ir a mi casa, todos se iban, y él me llevaba, estaba atento conmigo", agregó.


    Más sobre América

    1 min
    "Se nota más el pique": Desde América confiesan al rival al que más gustan ganar

    "Se nota más el pique": Desde América confiesan al rival al que más gustan ganar

    3 min
    Agustín Palavecino no llega como refuerzo del América por esta razón

    Agustín Palavecino no llega como refuerzo del América por esta razón

    1:44
    ¡Palavecino no llegará al América y esta es la razón!

    ¡Palavecino no llegará al América y esta es la razón!

    2 min
    Comisión de Árbitros respalda y defiende al 'Gato' Ortiz

    Comisión de Árbitros respalda y defiende al 'Gato' Ortiz

    1:32
    ¡De aplaudirse! La emotiva anécdota de como Layún y Moy ayudaron a Dagoberto en América

    ¡De aplaudirse! La emotiva anécdota de como Layún y Moy ayudaron a Dagoberto en América

    Relacionados:
    América

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD