¡De aplaudirse! La emotiva anécdota de como Layún y Moy ayudaron a Dagoberto en América

Dagoberto Espinoza, jugador del Club América, compartió que vivió momentos complicados en sus primeros años en las Águilas, club en el cual incursiona desde las fuerzas básicas.

En entrevista exclusiva para TUDN, el lateral confesó que incluso pensó en regresarse a su natal Sinaloa al experimentar algunos episodios complicados en sus inicios, aunque señaló que muchos exjugadores del América lo anularon.

"Yo estaba enfermo, extrañaba a mis papás, era de las primeras veces que venía acá, estaba comiendo el primer equipo antes de viajar, estaba muy triste y llorando, estaba muy chico y extrañaba a mi familia, me llevaron con los jugadores en el club, ahí miré a Layún, a Moi Muñoz, ellos platicaron conmigo, me llevaron un poco a tranquilizarme, de cómo era, que fuera tranquilo y normal, me dio mucho, no lo mencionan ellos.

"El 'Chepe' Guerrero también me ayudó mucho, cuando llegué me regalaba tachos, tenis, cuando me tenía que ir a mi casa, todos se iban, y él me llevaba, estaba atento conmigo", agregó.