Miguel Herrera sobre salidas: "No hay amenazas no hay castigos"

Previo a su compromiso correspodiente a la Jornada 3 de Guard1anes 2020 ante Necaxa , Miguel Herrera , director técnico del América , comentó que no habrá castigos para los jugadores que salgan durante la pandemia, ya que todos llevan a cabo los protocolos de sanidad y son conscientes de sus actos.

"No hay amenazas, no hay castigos, hay consciencia. La consciencia de entrenar conforme se fueron dictando los parámetros y reglas sanitarias. Tratamos de que los días libres estemos en casa, no para salir ni vacacionar porque tenemos la responsabilidad del torneo y cuidarnos para eso.