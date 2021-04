" León es un equipo muy completo, muy basto, también Tigres , Nacho (Ambriz) ha logrado tener continuidad con León, llegar a la Final, luego ganarla, no sé porqué no llegaron a un acuerdo pero ambos tienen esa visión de darle continuidad a sus proyectos.

"No lo sé (si se ve en Tigres ), me encantaría porque es una gran institución, con plantel basto, León igual, desde que sonó Tigres, yo decía que ojalá, pero no pensaba que Tuca iba a salir pero son muy buenos equipos, Tigres es el equipo de la década, tiene una vara muy alta porque Tuca lo hizo muy bien", dijo Miguel Herrera .

"Hablé con Jorge (Hank), le dije que me esperara porque desde la fecha 12 dije: ‘voy a esperar a que termine el torneo para no agarrar a un equipo sobre la hora’ y si ya me aguante tanto tiempo, creo que ya no es momento de hacer bomberazos, a medio torneo le entró, a Jorge le tomó por sorpresa lo de Guede, y luego decidió por Robert, está ilusionado con clasificar y por eso tomó esa decisión", agregó.