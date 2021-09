"Tengo una gran relación con Javier, hasta nos decimos primos, yo también soy Aguirre, me da mucho gusto enfrentarlo, saber que está bien, es un tipo que cuando le pedí observar su trabajo me dejó verlo, siempre estaré eternamente agradecido por darme esa ayuda, insignificante a lo mejor para él, pero grande para mí, me da gusto verlo en el banquillo de enfrente, me hubiera dado más gusto seguirlo viendo en la televisión porque seguiría en Europa, pero él decide regresar a su México querido con su familia y trabajar en esta liga", añadió.