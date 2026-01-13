Fidalgo y Brian quedan asombrados con la bomba del América Femenil
Las Águilas se reforzaron con un elemento proveniente del Manchester United.
El cuadro del América Femenil hizo oficial el fichaje de la brasileña, Geyse Ferreira, para el Clausura 2026 y los jugadores del conjunto varonil quedaron sorprendidos por la calidad de la atacante proveniente del Manchester United.
Fue a través de redes sociales donde el conjunto de las Águilas dio conocer las reacciones que tuvieron Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres con la llegada de la futbolista donde destacaron su calidad.
“ ¿Es el nuevo fichaje? Juega muy bien”, mencionó Fidalgo al ver un video de las mejores jugadas de Geyse Ferreira, mientras que Brian la invitó a jugar junto a ellos: “Ven a jugar con nosotros. Le gusta tirar mucho túnel… muy bien”.
De igual forma sus compañeras destacaron su calidad y lo que aportará al equipo.
“Se viene la samba, qué golazo”. Indicó Sandra Paños.
Geyse Ferreira arrancó su carrera en el Sport Club Corinthians, para despupes defender las playeras del M adrid Club de Fútbol Femenino, Benfica, Barcelona Femenino, Manchester United Women Football Club y finalmente, Gotham Football Club.