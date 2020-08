Miguel Herrera asegura que seguirá apostando por los jóvenes

El entrenador del América , Miguel Herrera , subrayó que dentro de su proyecto con el club está el apostar por los jugadores jóvenes y que está demostrando que la tónica de traer 'bombazos' como en los ochenta, no va con la nueva filosofía que está implementando.

"Todos me demuestran que quieren estar en el once titular y mientras generemos esa disputa por los puestos el equipo crecerá, ese América de los años ochenta nos trae un buen recuerdo pero también con jóvenes se puede, tenemos que seguir haciendo estos partidos, muy conscientes de apostar a los jóvenes, mexicanos y extranjeros, y con la llegada de (Sergio) Díaz estamos prácticamente cerrando el plantel aunque no cerramos la posibilidad a alguien más", señaló.