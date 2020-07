Miguel Herrera admite problemas defensivos en América

"Hay descuidos en lo individual, no podemos decir que el aparato defensivo y hay que trabajarlos. son circunstancias que tenemos que trabajar en lo individual, fortalecer al equipo en la parte mental; tenemos que ser un equipo más sólido, más inteligente, acabar jugadas, no hacer fouls tontos", apuntó.

Aunque no todo fue malo en el clásico ante el Guadalajara, aseguró: "Me gustó la actitud del equipo, la actitud, estuvimos encima, tuvimos un par de oportunidades que no pudimos concretar, pero hay que seguir trabajando mucho para que el equipo sea sólido", añadió.