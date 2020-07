Miguel Herrera acepta que le están buscando remplazo a Renato Ibarra

Por otro lado, el director técnico confirmó que Adrián Goransch , jugador de 21 años procedente de las categorías inferiores del Wolfsburgo de Alemania, no utilizará plaza de No Formado en México , "Adrián es mexicano y así jugará, habrá una buena competencia en esa zona con el 'hueso' (Luis Reyes) y con (Alonso) Escoboza", expresó en entrevista con Mariana Zacarías.

"Sambueza no está en el contexto de venir al América, 99% que no vendrá, me encantaría pero lo veo muy difícil, no es la prioridad", agregó.