Mazatlán vs. Necaxa aún tiene algo en juego en el cierre del torneo regular de la Liga MX Apertura 2025, dos equipos que ocupan la parte baja de la tabla de posiciones pero que no por ello está fuera de competición, aunque eso sí, todo depende de muchos otros resultados.

Mazatlán FC llega con racha de cuatro partidos seguidos sin ganar desde que se impuso en casa al Atlético de San Luis en la Fecha 12, aunque no tiene ninguna posibilidad de clasificar a la Fase Final del futbol mexicano, por lo que tratará de despedirse con dignidad en la última jornada.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MAZATLÁN VS. NECAXA DE LA JORNADA 17 DE LIGA MX

Los Rayos, por su parte, sí tienen chances matemáticas de clasificar a Play-In, primero necesita ganar, aunque no depende sólo de eso, sino de que haya resultados adversos con Atlético de San Luis, Querétaro, Atlas, Santos Laguna y Pumas.

Se habla de la salida de Fernando Gago del Necaxa toda vez que acabe su participación en el Apertura 2025 y la posibilidad de un relevo que conoce la Liga MX y que sí está en zona de Liguilla.