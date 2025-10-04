Bajo un intenso calor cercano a los 30 grados centígrados, Mazatlán despertó en el segundo tiempo, vino de atrás y, con par de asistencias de Mauro Lainez y 10 fechas sin hacerlo, se llevó la victoria 2-1, en El Encanto, ante San Luis, en encuentro de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

A los 18 minutos, tras varias llegadas de poca efectividad, Sebastien Salles-lamonge impactó la de gajos desde muy fuera del área, lo hizo con el empeine y la mandó guardar al ángulo en un auténtico golazo que Ricardo Gutiérrez solo vio pasar a pesar de su gran vuelo.

PUBLICIDAD

La reacción de los locales locales llegaría hasta el minuto 52, cuando en una jugada por banda derecha Mauro Lainez levantó el centro preciso, para que en el corazón del área apareciera Jordan Sierra, se levantara en gran salto y metiera el contundente cabezazo para empatar el marcador.

Minutos más tarde la grada mazatleca volvió a estallar cuando vio que el balón nuevamente se iba a la red potosina, sin embargo, el gol no contó debido a un fuera de lugar previo al disparo de Fabio Gomes, por lo que la voltereta no pudo concretarse.

Sin embargo, ya en tiempo de compensación, Mauro Lainez alcanzó a puntear un balón que parecía perdido en el área, provocó la diagonal retrasada y, desde afuera del área apareció Bryan Colula para meter el fogonazo y darle la voltereta al marcador con un auténtico golazo al ángulo de la portería.