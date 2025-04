Se trata del fondo de inversión, un proyecto que no convenció a todos los dueños y directivos de los 18 equipos de Primera División en México cuyas razones aclaró Mauricio Culebro a David Faitelson.

“No te digo que no estábamos de acuerdo. En el futbol mexicano hay una particularidad y es que los incentivos no están alineados para todos. No es que nos opusiéramos como tal al fondo de inversión. Creo que había cosas que necesitábamos más información, seguir avanzando.