Video ¡No es amor, es Chivas! Así reacciona Almeyda a regalo inesperado

El cariño de Matías Almeyda a Chivas es innegable y continúa en su aventura con el Sevilla al ser sorprendido el pasado fin de semana con un regalo.

Tras la victoria que logró Almeyda ante el Barcelona con festejos exorbitantes, un aficionado lo buscó a la salida de los vestuarios y ahí pasó lo impensable.

El joven mexicano, nacido en Guadalajara, como él explica en el video, se acercó con Matías y le señaló que era aficionado al Club Guadalajara.

Almeyda, sin embargo, le vio con una sudadera con logotipo de Tigres (por la U de la UANL), pero el joven negó ser felino y cien por ciento de Chivas.

Este mexicano le sacó una bufanda a Almeyda, que no dudó en sonreír como forma de agradecimiento, al tiempo que la extendió para verla en su totalidad y quedar maravillado.

Al final, el fan y el entrenador del Sevilla se juntaron para una fotografía que quedará en el recuerdo y los corazones de muchos.