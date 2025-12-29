    Cruz Azul

    Mateusz Bogusz se ausenta del inicio de pretemporada de Cruz Azul

    El mediocampista polaco no asiste al primer llamado de la pretemporada cementera a pesar de no contar con un permiso especial.

    Video ¡Preocupante! Desaparece jugador del Cruz Azul

    Con la mira ya puesta en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el Cruz Azul regresó a los entrenamientos a fin de contar con la mejor preparación y cumplir con sus objetivos de cara a este nuevo reto.

    Sin embargo, al llamado que se hizo para este lunes, no se contó con la presencia de toda la plantilla de jugadores cementeros, ya que se dio la ausencia de Mateusz Bogusz aún por razones desconocidas, ya que no contaba con ningún permiso especial.

    Al no asistir al inicio de la pretemporada en la Noria y no contar con la anuencia ni de la directiva ni del cuerpo técnico, el jugador polaco ya se encuentra bajo investigación, puesto que sí entra en planes de La Máquina para el nuevo torneo de la Liga MX.

    Debido a que Mateusz Bogusz ya había manifestado su intención de abandonar las filas del Cruz Azul debido a los pocos minutos de juego que tuvo en la última temporada, esta ausencia podría ser tomada por la directiva como una manera de forzar su salida.

    El mediocampista polaco, con miras a ser tomado en cuenta por la selección de su paí s para el Mundial de 2026, busca abandonar la Liga MX y regresar al futbol europeo donde encuentre una mejor oportunidad de sumar minutos como titular.

    Desde la llegada de Nicolás Larcamón al banquillo celeste, Bogusz ha sido el extranjero con menos minutos en la cancha, además de que su relación con cuerpo técnico y directiva se ha tornado un tanto ríspida en las últimas semanas, por lo que se espera se reporte con el equipo a la brevedad.

