Toluca Antonio Mohamed destaca actuación de Marcel Ruiz como capitán del Toluca El técnico de los Diablos Rojos habla sobre la importancia de su capitán dentro de la cancha y frente a sus compañeros.

. Imagen Mexsport



A pesar de que Toluca consiguió una victoria holgada 3-0 sobre Necaxa, el técnico escarlata, Antonio Mohamed, aceptó que no fue sencillo conseguirla y que les costó mucho trabajo llevarse los tres puntos.

PUBLICIDAD

"Tuvimos que sudar bastante porque el rival nos hizo un gran partido. El primer tiempo fue parejo y en el segundo pudimos marcar la diferencia".

Dos goles de Paulinho marcaron la diferencia en la recta final del encuentro, cuestión que el estratega destacó al considerar que es un jugador que acostumbra estar a tiempo en el lugar indicado.

" Tiene jerarquía y el ADN del gol, siempre está en el lugar justo en el momento indicado, eso no se compra. Qué bueno que volvió al doblete, le va a dar confianza, tenemos que seguir acompañándolo".

Mención especial se llevó el capitán de los Diablos Rojos, Marcel Ruiz, de quien Antonio Mohamed advirtió es una pieza fundamental en el funcionamiento y esquema del equipo.

"Es capitán y, aunque no sea tan expresivo, transmite dentro del campo , invita a sus compañeros a competir a mantener el orden y la intensidad. Es un jugador muy importante para el funcionamiento del equipo y para sostener nuestra identidad".

Finalmente, sobre los avances en la recuperación de Alexis Vega y su posible regreso a las canchas, el estratega del Toluca marcó una posibilidad.