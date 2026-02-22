Cruz Azul Nicolas Larcamón ve a Carlos Rodríguez con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 El técnico del Cruz Azul afirma que el jugador tiene actuaciones brillantes cada partido y debería estar en la Selección Mexicana.

Video Nicolas Larcamón elogia a Charly Rodríguez y lo ve en el Mundial 2026

Con la satisfacción de haberle quitado el invicto a las Chivas, al imponerse 2-1 en la Jornada 7 de la Liga MX, el técnico del Cruz Azul, Nicolás Larcamón se mostró satisfecho con la victoria y funcionamiento del equipo.

PUBLICIDAD

"Triunfo que se celebra, sabemos el valor que tiene, lo que ratifica incluso después del triunfo con Tigres, volvemos a ganar contra un rival de esos que ambicionan las mismas cosas que nosotros, hacerlo de la manera en que lo hicimos conviviendo muy bien y creo que de principio a fin el desarrollo fue favorable".

Respecto a los insultos y empujones que se dieron entre ambas escuadras poco antes de que iniciara el cotejo del Clausura 2026, el estratega dijo no saber nada del asunto.

"No, de eso no sé nada, no vi nada y si pasó entre los cuerpos técnicos, los asistentes, por lo menos no me dijeron nada".

Al hablar sobre la actuación de Carlos Rodríguez, quien marcó el gol de la victoria del Cruz Azul sobre el Guadalajara, Larcamón afirmó que es un jugador brillante partido a partido.

"Carlos es un jugador brillante, pero no brillante por el gol que hizo hoy, es brillante las últimas tres temporadas, es, si no el mejor, uno de los tres mejores volantes mexicanos".

Incluso, Nicolás Larcamón advirtió que sería un error que Charly Rodríguez no esté en la convocatoria final de la Selección Mexicana para asistir al Mundial de 2026.