Guadalajara Chivas portará números conmemorativos al Día del Ejército Mexicano ante Cruz Azul El Rebaño Sagrado portará dorsales conmemorativos al Día del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ante los Cementeros.

Video Chivas, con camuflaje ante Cruz Azul



Durante la jornada sabatina de la Liga MX uno de los juegos más atractivos, sin lugar a dudas, será el que se dispute en la cancha del Estadio Cuauhtémoc entre Cruz Azul y Chivas, dos de los punteros de la competencia.

Los cementeros, que actualmente navegan en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 13 unidades, buscarán cerrar distancia con el líder rojiblanco, que marcha perfecto, y que actualmente suma 18 puntos.

Pero para este encuentro de la Jornada 7 del Clausura 2026, las Chivas "recibirán" el respaldo de la milicia mexicana, puesto que en el dorsal portarán números conmemorativos al Día del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Así es, para enfrentar al Cruz azul, el Rebaño Sagrado portará números alusivos al Ejército Mexicano, mismos que lucirán con colores tipo camuflaje de uniforme militar, con combinaciones en varios tonos de verdes y café en las playeras de campo y de gris y negro para los porteros.

Cabe destacar que el Día del Ejército Mexicano se celebra el 19 de febrero de cada año desde el año de 1950, por un decreto presidencial para conmemorar el aniversario de la creación de las fuerzas que dan seguridad al territorio nacional.