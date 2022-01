Martín Nervo no cree en la campeonitis para Atlas y promete tatuaje

"Es algo muy emocionante para nosotros, fuimos parte de eso para que la gente tenga hoy en día esa felicidad, yo también me lo voy a hacer, me gustan los tatuajes, tengo de campeonatos con otros clubes, significó mucho y en algún momento que tenga un tiempo libre me lo voy a hacer, me gusta que la gente esté contenta y se quede con ese recuerdo para toda su vida".