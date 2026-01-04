    Monterrey

    Atlas vs. Monterrey: Goles, video y resultado del partido de Copa Pacífica 2026

    Con gol de Germán Berterame en la recta final, el Monterrey vence a los rojinegros y se adjudica su primer título del año.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Berterame otorga título a Rayados con golazo

    En duelo de preparación rumbo al Torneo Clausura 2026, el Monterrey se impuso 2-1 al Atlas con goles de Omar Gálvez y Germán Berterame y se llevó el título de la Copa Pacífica Centenario 2026.

    El encuentro, disputado en el Estadio Jalisco, inició muy reñido y fueron los locales los primeros en mover el marcador cuando tras un rechace del portero, Jorge San Martín la encontró de frente al arco y la mandó al fondo para el 1-0 de los rojinegros.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡Toluca sorprende con inesperado refuerzo en busca del tricampeonato!
    1:45

    ¡Toluca sorprende con inesperado refuerzo en busca del tricampeonato!

    Liga MX
    Carlos Fierro sufre dura lesión en la Copa Pacífica Centenario 2026
    2 mins

    Carlos Fierro sufre dura lesión en la Copa Pacífica Centenario 2026

    Liga MX
    América y Toluca tienen negociaciones para un intercambio de jugadores
    1 mins

    América y Toluca tienen negociaciones para un intercambio de jugadores

    Liga MX
    El Campeón Toluca maquila un intercambio con el América
    1:39

    El Campeón Toluca maquila un intercambio con el América

    Liga MX
    Club Pachuca emite reporte médico de Andrés Micolta previo al Clausura 2026
    1 mins

    Club Pachuca emite reporte médico de Andrés Micolta previo al Clausura 2026

    Liga MX
    Portero de Selección Mexicana se queda sin equipo para el 2026
    1:28

    Portero de Selección Mexicana se queda sin equipo para el 2026

    Liga MX
    Cruz Azul busca acomodo a uno de sus laterales en este mercado invernal
    1:24

    Cruz Azul busca acomodo a uno de sus laterales en este mercado invernal

    Liga MX
    Cruz Azul lanza nueva oferta al Necaxa por Agustín Palavecino
    1 mins

    Cruz Azul lanza nueva oferta al Necaxa por Agustín Palavecino

    Liga MX
    Última Hora: Importante regreso en La Franja
    1:20

    Última Hora: Importante regreso en La Franja

    Liga MX
    Puebla anuncia el regreso de Kevin Velasco para el Clausura 2026
    1 mins

    Puebla anuncia el regreso de Kevin Velasco para el Clausura 2026

    Liga MX

    Sin embargo, los Rayados se recuperaron de manera casi inmediata y, con gran definición del canterano Omar Gálvez, lograron el empate ya en el segundo tiempo.

    Cuando todo indicaba que se irían a la tanda de penales para definir al ganador de la Copa Pacífica 2026, apareció nuevamente Germán Berterame para los Rayados, aprovechó un rechace en el área y no se lo pensó dos veces para empujar la de gajos y mandarla al fondo para el definitivo 2-1 a favor del Monterrey.

    Los Rayados debutarán en el Clausura 2026 ante el Toluca, equipo que los eliminó en Semifinales del torneo pasado, en encuentro a disputarse el sábado 10 de enero en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey.

    Por su parte, Atlas iniciará su nueva aventura en la Liga MX cuando reciba en el Estadio Jalisco al Puebla el viernes 9 de enero.

    Relacionados:
    MonterreyAtlas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Hermanas, un amor compartido
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX