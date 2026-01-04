Monterrey Atlas vs. Monterrey: Goles, video y resultado del partido de Copa Pacífica 2026 Con gol de Germán Berterame en la recta final, el Monterrey vence a los rojinegros y se adjudica su primer título del año.

Video Berterame otorga título a Rayados con golazo

En duelo de preparación rumbo al Torneo Clausura 2026, el Monterrey se impuso 2-1 al Atlas con goles de Omar Gálvez y Germán Berterame y se llevó el título de la Copa Pacífica Centenario 2026.

El encuentro, disputado en el Estadio Jalisco, inició muy reñido y fueron los locales los primeros en mover el marcador cuando tras un rechace del portero, Jorge San Martín la encontró de frente al arco y la mandó al fondo para el 1-0 de los rojinegros.

Sin embargo, los Rayados se recuperaron de manera casi inmediata y, con gran definición del canterano Omar Gálvez, lograron el empate ya en el segundo tiempo.

Cuando todo indicaba que se irían a la tanda de penales para definir al ganador de la Copa Pacífica 2026, apareció nuevamente Germán Berterame para los Rayados, aprovechó un rechace en el área y no se lo pensó dos veces para empujar la de gajos y mandarla al fondo para el definitivo 2-1 a favor del Monterrey.

Los Rayados debutarán en el Clausura 2026 ante el Toluca, equipo que los eliminó en Semifinales del torneo pasado, en encuentro a disputarse el sábado 10 de enero en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey.