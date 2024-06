LA POLÉMICA POR LA CAMIONETA DEL 'GATO' ORTIZ

“Lo de la camioneta a mi me da risa, es algo gracioso... tuve un accidente en días anteriores a la Final. Me volaron un espejo y llevé mi carro a la agencia, me tomé las fotos y alguien de mala fe la subió a las redes diciendo que me había comprado una camioneta después de la Final. Lo malo es la gente que lo cree y que puede llegar a afectar a la Familia”, afirmó el central.