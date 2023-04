Luis Malagón quiere superar a Memo Ochoa en América: "Dejó la vara muy alta"

"Nunca lo he dicho ante las cámaras, pero me alejé de dios y mis papás por un momento, estaba viviendo un momento de mi vida sensacional, cada semana hablaban de mí, pero al final del día te das cuenta que todo pasa por algo, perdí el rumbo por un momento, ha sido la peor lesión que he tenido a mis 26 años, después de eso faltaban creo que dos meses para irnos a Japón, cuando iba en la ambulancia le pregunté al paramédico, 'Cuánto?', me responde 'cuatro meses' y pensé, 'no'.