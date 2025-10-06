Loco Abreu revela exigente rutina de trabajo de Gilberto Mora en Xolos

Sebastián 'Loco' Abreu reveló cómo es la rutina de trabajo extra de Gilberto Mora en Xolos de Tijuana que lo ha llevado al gran nivel que hoy en día muestra también con la Selección Mexicana.

En entrevista con 'Faitelson sin censura', Abreu detalló que a su corta edad, Gilberto Mora posee una madurez y disciplina muy atípica.

"No, qué joven, volvemos siempre a lo mismo, es un talento excepcional y como excepcional que es él por tener 16 años y estar jugando con jugadores de Primera División demostrando mucha naturalidad, juega al futbol, se divierte, juega a la pelota".

"Le hablo como adulto, lo que pasa es que hay una tarea que fue excepcional: la de los padres. Muchas veces se les carga a los entrenadores que tienen que ser los formadores de las personas futbolistas. No, nosotros tenemos que dar continuidad a esa formación de la persona del futbolista, pero la formación viene de la casa y la formación que tiene este chico es excepcional".

EL TRABAJO EXTRA, FUENTE DEL ÉXITO DE GILBERTO MORA

El entrenador de Tijuana detalla que Gilberto Mora nunca está quieto y siempre busca mejorar todo aspecto de su juego, y por ello mantiene una sana y cuidadosa rutina.

"Tenemos que estar como ratones con alguna camarita por detrás porque nosotros nos vamos y él avisa a nuestro preparador físico lo que hace extra para que sepa cuánto puede hacer.