'Loco' Abreu revela cuándo Gil Mora podría salir de Tijuana

Sebastián 'Loco' Abreu, director técnico de los Xolos de Tijuana, sorprendió al señalar la posible fecha en la que Gilberto Mora, elemento estrella de su equipo y considerada 'joya' del futbol mexicano, podría abandonar el conjunto canino.

En entrevista con David Faitelson de TUDN, Mora de momento no debería pensar en salir del equipo, a su juicio, a pesar de que Mora tiene más y más oportunidades de salir a otras escuadras.

PUBLICIDAD

De hecho, se especula que equipos europeos de la talla de Manchester United o Real Madrid podrían solicitar los servicios de Gilberto Mora, aunque el 'Loco' Abreu señaló que él no debería salir sino hasta que cumpla los 18 años.

"Le queda un año o ¿Cuánto? A mí un año y días, cuando cumpla 18, tiene que irse, pero es parte del futbol, es lo lindo de esto, si no, esperaría a que me contrate el América, Cruz Azul, Tigres, Toluca, tengo iniciativa y lo demuestro", señaló Abreu.

Gilberto Mora está actualmente concentrado en la Selección Mexicana Sub-20 que disputa el Mundial de la especialidad, donde de hecho, es el elemento de referencia del Tri en Chile 2025.