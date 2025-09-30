    Club Tijuana

    'Loco' Abreu revela cuándo Gil Mora podría salir de Tijuana

    El director técnico del conjunto canino resalta las virtudes del juvenil y da pistas sobre su futuro.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video El ‘Loco’ Abreu quiere correr a Gilberto Mora de México

    Sebastián 'Loco' Abreu, director técnico de los Xolos de Tijuana, sorprendió al señalar la posible fecha en la que Gilberto Mora, elemento estrella de su equipo y considerada 'joya' del futbol mexicano, podría abandonar el conjunto canino.

    En entrevista con David Faitelson de TUDN, Mora de momento no debería pensar en salir del equipo, a su juicio, a pesar de que Mora tiene más y más oportunidades de salir a otras escuadras.

    De hecho, se especula que equipos europeos de la talla de Manchester United o Real Madrid podrían solicitar los servicios de Gilberto Mora, aunque el 'Loco' Abreu señaló que él no debería salir sino hasta que cumpla los 18 años.

    "Le queda un año o ¿Cuánto? A mí un año y días, cuando cumpla 18, tiene que irse, pero es parte del futbol, es lo lindo de esto, si no, esperaría a que me contrate el América, Cruz Azul, Tigres, Toluca, tengo iniciativa y lo demuestro", señaló Abreu.

    Gilberto Mora está actualmente concentrado en la Selección Mexicana Sub-20 que disputa el Mundial de la especialidad, donde de hecho, es el elemento de referencia del Tri en Chile 2025.

    Además, Gilberto Mora, de solo 16 años (está a año y medio de la mayoría de edad), tiene experiencia en la Selección Mexicana Mayor, incluso cuando ganó la Copa Oro 2025.

