Toluca cierra el torneo regular ante América con la posibilidad de ser líder del Apertura 2025 y de que Paulinho repita como campeón de goleo en la Liga MX.

Un dos en uno y los Diablos buscarán ambas apoyando sobre todo al atacante portugués en sus posibilidades de terminar, una vez más, en el liderato de goleo.

"Y sobre todo sabiendo el apoyo que van a buscar darle a Paulinho por el título de goleo", explicó Javier Rojas, de TUDN, en Insiders.

A estas alturas, explica también Rojas, en el club escarlata no se explican porque el europeo no anotó ante Atlas en la Jornada 16, pero sienten que recuperaron, en conjunto, el volumen de juego que perdieron por la lesión de Alexis Vega en el duelo ante Pachuca de la fecha 15.

"No se explican todavía como no anotó (Paulinho) gol contra el Atlas o ya fuera por atajadas memorables de Camilo Vargas o por fallas increíbles, pero ellos sienten que en ese partido recuperaron ya ese volumen de juego.

"Contra Pachuca, los últimos minutos les afectó la lesión de Alexis. El equipo se veía un poco pasmado, impactado por a lesión de Vega por lo que significa en la cancha y fuera de... pero contra el Atlas recuperaron", aseguró Rojas.

Mientras tanto hilando con el tema de las lesiones, Toluca no cuenta con Luan (lo que resta del torneo) ni con Vega (hasta la Liguilla), pero ha recuperado al brasieño Helinho a la ofensiva.

"Por Toluca, descartados Luan lo que resta del torneo y Alexis hasta la Liguilla, pero recuperan a Helinho. Ya estuvo trabajando esta semana con el plantel. Esa es una muy biena noticia. Más allá de que juega poco, pero cuando juega suele marcar diferencia", finalizó Rojas.

Toluca recibirá al América el sábado 8 de noviembre en el Nemesio Diez en la Jornaa 17 del Apertura 2025 y que cierra el torneo regular rumbo a la Liguilla por el título de la Liga MX.