¿Llega ‘Chucky’ Lozano a Monterrey? Ojo a lo que responde ‘Tato’ Noriega
Luego de la salida de Hirving Lozano de San Diego FC, las posibilidades de que regrese a la Liga MX crecen y Rayados parece ser una opción, esto dijo el directivo.
El viernes pasado se dio una sorpresiva noticia, uno de los jugadores mexicanos que militan en el extranjero y que son opción para formar parte de la convocatoria definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 se quedaba sin equipo apenas comenzaba el año.
San Diego FC y Tyler Heaps, responsable del área deportiva del club de la MLS, anunciaron y explicaron la salida de Hirving ‘Chucky’ Lozano del equipo de cara a la temporada 2026 del futbol estadounidense.
La posibilidad de que regresara al Pachuca, el equipo que lo catapultó a las canchas profesionales con su debut y posterior exportación hacia el futbol de Europa, parecía correr como pólvora pero sólo como una versión.
Pumas fue otro de los equipos que se colocaron en el radar de Hirving Lozano y Antonio Sancho habló al respecto. En conferencia de prensa, el auxiliar técnico de André Jardine, Paulo Victor, también fue cuestionado sobre tener a Chucky como opción de refuerzo para las Águilas del América.
¿LLEGA CHUCKY LOZANO A RAYADOS DE MONTERREY?
Durante la presentación de los refuerzos de Rayadas para la Liga MX Femenil Clausura 2026, se cuestionó a ‘Tato’ Noriega, directivo deportivo del club tanto en la rama varonil como en la femenina, sobre la posibilidad de que ‘Chucky’ Lozano llegue al conjunto de Domenec Torrent.
Evidentemente incómodo por tratarse de una conferencia de prensa enfocada en Rayadas y no en el cuadro varonil del Monterrey, José Antonio Noriega no se negó a responder y dijo que lo haría porque la respuesta era demasiado sencilla.
“En general el mercado para nosotros está cerrado en cuanto a las peticiones y las necesidades que conjuntamente con el cuerpo técnico varonil vimos y queríamos, pero siempre hay oportunidades de mercado, no la que mencionas (Chucky).
“Si llegara a aparecer algo más nunca hay que cerrar las puertas a nada, pero en un alto porcentaje quedaríamos como estamos hasta ahora”, respondió ‘Tato’ Noriega este sábado, por lo que el próximo destino futbolístico de ‘Chucky’ Lozano permanece en el aire.