    Liga MX

    ¿Llega ‘Chucky’ Lozano a Monterrey? Ojo a lo que responde ‘Tato’ Noriega

    Luego de la salida de Hirving Lozano de San Diego FC, las posibilidades de que regrese a la Liga MX crecen y Rayados parece ser una opción, esto dijo el directivo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ‘Tato’ Noriega habla de la posibilidad de que ‘Chucky’ Lozano llegue a Rayados

    El viernes pasado se dio una sorpresiva noticia, uno de los jugadores mexicanos que militan en el extranjero y que son opción para formar parte de la convocatoria definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 se quedaba sin equipo apenas comenzaba el año.

    San Diego FC y Tyler Heaps, responsable del área deportiva del club de la MLS, anunciaron y explicaron la salida de Hirving ‘Chucky’ Lozano del equipo de cara a la temporada 2026 del futbol estadounidense.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Kevin Álvarez rompe el silencio sobre su 'ultimátum' para irse del América
    1 mins

    Kevin Álvarez rompe el silencio sobre su 'ultimátum' para irse del América

    Liga MX
    Chivas vs. Pachuca EN VIVO por el Clausura 2026 de Liga MX: ¡Triunfo del Rebaño Sagrado!
    61 Historias
    Liveblog

    Chivas vs. Pachuca EN VIVO por el Clausura 2026 de Liga MX: ¡Triunfo del Rebaño Sagrado!

    Liga MX
    'Loco' Abreu lo confirma: dirigirá a su hijo en los Xolos de Tijuana
    2 mins

    'Loco' Abreu lo confirma: dirigirá a su hijo en los Xolos de Tijuana

    Liga MX
    Liga MX: Pumas no descarta contratación del 'Chucky' Lozano
    2 mins

    Liga MX: Pumas no descarta contratación del 'Chucky' Lozano

    Liga MX
    En Brasil reportan que Anselmi contempla 'quitar' figuras a Cruz Azul
    1 mins

    En Brasil reportan que Anselmi contempla 'quitar' figuras a Cruz Azul

    Liga MX
    Monterrey vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 del Clausura 2026
    2 mins

    Monterrey vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 del Clausura 2026

    Liga MX
    Santos Laguna vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026
    2 mins

    Santos Laguna vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026

    Liga MX
    Liga MX, Atlas vs. Puebla, resumen, goles del partido de la Jornada 1
    1 mins

    Liga MX, Atlas vs. Puebla, resumen, goles del partido de la Jornada 1

    Liga MX
    América sufre el primer gol anulado del Clausura 2026 de la Liga MX
    1 mins

    América sufre el primer gol anulado del Clausura 2026 de la Liga MX

    Liga MX
    Ángel Zaldívar deja la Liga MX y probará suerte en el futbol de Costa Rica
    1 mins

    Ángel Zaldívar deja la Liga MX y probará suerte en el futbol de Costa Rica

    Liga MX

    La posibilidad de que regresara al Pachuca, el equipo que lo catapultó a las canchas profesionales con su debut y posterior exportación hacia el futbol de Europa, parecía correr como pólvora pero sólo como una versión.

    Pumas fue otro de los equipos que se colocaron en el radar de Hirving Lozano y Antonio Sancho habló al respecto. En conferencia de prensa, el auxiliar técnico de André Jardine, Paulo Victor, también fue cuestionado sobre tener a Chucky como opción de refuerzo para las Águilas del América.

    ¿LLEGA CHUCKY LOZANO A RAYADOS DE MONTERREY?

    Durante la presentación de los refuerzos de Rayadas para la Liga MX Femenil Clausura 2026, se cuestionó a ‘Tato’ Noriega, directivo deportivo del club tanto en la rama varonil como en la femenina, sobre la posibilidad de que ‘Chucky’ Lozano llegue al conjunto de Domenec Torrent.

    Evidentemente incómodo por tratarse de una conferencia de prensa enfocada en Rayadas y no en el cuadro varonil del Monterrey, José Antonio Noriega no se negó a responder y dijo que lo haría porque la respuesta era demasiado sencilla.

    “En general el mercado para nosotros está cerrado en cuanto a las peticiones y las necesidades que conjuntamente con el cuerpo técnico varonil vimos y queríamos, pero siempre hay oportunidades de mercado, no la que mencionas (Chucky).

    “Si llegara a aparecer algo más nunca hay que cerrar las puertas a nada, pero en un alto porcentaje quedaríamos como estamos hasta ahora”, respondió ‘Tato’ Noriega este sábado, por lo que el próximo destino futbolístico de ‘Chucky’ Lozano permanece en el aire.

    Relacionados:
    Liga MXMonterreyHirving Lozano

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX