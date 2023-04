"Cuando empieza el torneo te dijeran que estaríamos peleando los cuatro primeros no lo creerías, hoy lastimosamente no están saliendo las cosas como quisiéramos, cierto que seguimos manteniendo el cuarto lugar, qué más me hubiera gustado y pedirle disculpa a la afición por no poder asegurar por completo el cuarto lugar, tenemos que esperar un partido más complicado ante Necaxa y te vas con el sabor amargo de que estás en casa".