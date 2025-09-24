La Jornada 10 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante y uno de los encuentros más esperados es el que enfrentará al Atlético de San Luis contra el América. Este partido se llevará a cabo el próximo 24 de septiembre de 2025 en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla.

América, uno de los clubes más exitosos de la liga, siempre es un rival a tener en cuenta, mientras que el Atlético de San Luis ha demostrado ser un competidor sólido en los últimos torneos.

Históricamente, el América ha tenido un desempeño destacado en la Liga MX, acumulando múltiples títulos a lo largo de los años, mientras que el Atlético de San Luis ha ido ganando terreno y buscando consolidarse en la primera división.

Este enfrentamiento no solo es una oportunidad para ver buen futbol, sino también para disfrutar de la pasión que ambos equipos traen al campo. Si quieres saber dónde puedes ver este emocionante partido por televisión, ¡sigue leyendo!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. AMÉRICA DE LA JORNADA 10

Atlético de San Luis llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto frente a Santos Laguna, lo que genera cierta presión en su búsqueda de mejorar su rendimiento.

Por su parte, América, que también empató ante Monterrey, se presenta con la intención de mantener su nivel y demostrar que puede seguir en la lucha por los primeros lugares, aunque la falta de victorias recientes podría generar dudas en su desempeño.

Cuándo es el Atlético de San Luis vs. América : el juego es el miércoles, 24 de septiembre de 2025 en el Alfonso Lastras Ramírez.

: el juego es el miércoles, 24 de septiembre de 2025 en el Alfonso Lastras Ramírez. A qué hora es el Atlético de San Luis vs. América: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Atlético de San Luis vs. América: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.