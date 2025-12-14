Liga MX Final Toluca vs Tigres: El 1 vs 2 en la historia de las finales de la Liga MX No es la primera ocasión en que el líder y el sublíder del torneo regular se enfrentan por la disputa del título del balompié mexicano.

Video Final Toluca vs. Tigres: El balance en finales del 1 vs. 2 en la historia de la Liga MX

Toluca y Tigres definen este domingo al campeón de la Liga MX del Apertura 2025. Saldrá de entre los dos mejores clubes de torneo: el 1 vs. el 2. Un asunto que luce de justicia, pero que no siempre se ha dado.

Esta será apenas la ocasión 15, desde la instauración de los torneo cortos en el Invierno 97, y si sumamos los torneos largos será la oportunidad 20 que ocurre desde la campaña 70-71, año en que se empezó a disputar la Liguilla.

En el balance natural de las cosas, el que más puntos hace en la fase regular lleva las de ganar. De las 19 finales anteriores, se ha impuesto en 13 ocasiones (8 en torneos cortos), por seis del sublíder (todas en torneos cortos).

Los Diablos como líderes ante el sublíder han ganado 4 Finales, Verano 98, Verano 99, Verano 00 y Clausura 2025, y han perdido solo en una ocasión en la Final del Apertura 2012.

Por su lado, Tigres como segundo lugar de la clasificación ante el líder han ganado dos finales en el Clausura 2019 y en el Apertura 2017, solo cayeron en el Apertura 2014.

Ahora, las estadísticas marcan a Toluca como favorito para alzar el trofeo en el Apertura 2025, eso pese a que llegan al duelo de vuelta con una desventaja de 0-1, pero está por verse si Tigres está dispuesto a dejar que crezca la hegemonía del uno vs. el dos.

Todos los enfrentamientos de 1 vs. 2 en las finales de la Liga MX:

Campaña 70-71 : América 2-0 Toluca- Campeón líder

: América 2-0 Toluca- Campeón líder Campaña 71-72 : Cruz Azul 4-1 América - Campeón líder

: Cruz Azul 4-1 América - Campeón líder Campaña 72-73 : Cruz Azul 3-2 León - Campeón líder - Tras un tercer juego de desempate

: Cruz Azul 3-2 León - Campeón líder - Tras un tercer juego de desempate México 86 : Monterrey 3-2 Tampico Madero - Campeón líder

: Monterrey 3-2 Tampico Madero - Campeón líder Campaña 86-87 : Chivas 4-2 Cruz Azul - Campeón líder

: Chivas 4-2 Cruz Azul - Campeón líder Invierno 1997: Cruz Azul 2-1 León - Campéón s ublíder

Cruz Azul 2-1 León - Campéón s Verano 1998: Toluca 6-4 Necaxa - Campeón líder

Toluca 6-4 Necaxa - Campeón líder Verano 1999: Toluca 5(5)-(4)5 Atlas - Campeón líder

Toluca 5(5)-(4)5 Atlas - Campeón líder Verano 2000: Toluca 7-1 Santos - Campeón líder

Toluca 7-1 Santos - Campeón líder Clausura 2012: Santos 3-2 Monterrey - Campeón líder

Santos 3-2 Monterrey - Campeón líder Apertura 2012: Xolos 4-1 Toluca - Campéón sublíder

Xolos 4-1 Toluca - Campéón sublíder Apertura 2014: América 3-1 Tigres - Campeón líder

América 3-1 Tigres - Campeón líder Clausura 2016: Pachuca 2-1 Monterrey - Campéón sublíder

Pachuca 2-1 Monterrey - Campéón sublíder Apertura 2017: Tigres 3-2 Monterrey - Campéón sublíder

Tigres 3-2 Monterrey - Campéón sublíder Apertura 2018: América 2-0 Cruz Azul - Campéón sublíder

América 2-0 Cruz Azul - Campéón sublíder Clausura 2019: Tigres 1-0 León - Campéón sublíder

Tigres 1-0 León - Campéón sublíder Guard1anes 2020: León 3-1 Pumas - Campeón líder

León 3-1 Pumas - Campeón líder Clausura 2024: América 2-1 Cruz Azul - Campeón líder

América 2-1 Cruz Azul - Campeón líder Clausura 2025: Toluca 2-0 América - Campeón líder