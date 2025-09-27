La Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2025 se acerca y los aficionados están listos para disfrutar de un emocionante encuentro entre Toluca y Mazatlán FC. Este partido se llevará a cabo el 27 de septiembre de 2025 en el Estadio Nemesio Diez, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla.

Toluca, conocido por su sólida trayectoria en el futbol mexicano, se enfrentará a un Mazatlán FC que ha mostrado un crecimiento notable en sus últimas temporadas.

Los seguidores de la Liga MX no querrán perderse este duelo, ya que cada partido cuenta en la búsqueda del campeonato. Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante enfrentamiento por televisión, sigue leyendo y descubre todas las opciones disponibles para disfrutar del partido entre Toluca y Mazatlán FC en la Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2025.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TOLUCA VS. MAZATLÁN FC DE LA JORNADA 11

Toluca llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto por goleada a Rayados de Monterrey en su último encuentro, lo que les da confianza y los coloca en una buena posición para enfrentar a Mazatlán FC.

Por su parte, Mazatlán FC rescató un punto ante León, pero la presión por mejorar su rendimiento se siente, ya que necesitan urgentemente una victoria para salir de la zona de incertidumbre.

Cuándo es el Toluca vs. Mazatlán FC: el juego es el sábado, 27 de septiembre de 2025 en el Nemesio Diez.

A qué hora es el Toluca vs. Mazatlán FC: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Toluca vs. Mazatlán FC: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.