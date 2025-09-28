La Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2025 está por terminar y promete un emocionante enfrentamiento entre Tijuana y Cruz Azul en el Estadio Caliente. Este partido, que se llevará a cabo el 28 de septiembre de 2025, es una gran oportunidad para que ambos equipos busquen sumar puntos importantes en la tabla.

Tijuana, conocido por su estilo de juego dinámico, se enfrentará a un Cruz Azul que ha tenido una trayectoria destacada en el futbol mexicano, buscando consolidar su posición en la liga.

Los aficionados no querrán perderse este duelo, ya que ambos equipos han mostrado un gran desempeño en la temporada.

Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante partido por televisión, sigue leyendo y descubre todas las opciones disponibles para disfrutar del encuentro entre Tijuana y Cruz Azul en la Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2025.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TIJUANA VS. CRUZ AZUL DE LA JORNADA 11

Tijuana llega al partido con una derrota en su visita a Santos Laguna en su último encuentro, lo que les da confianza y ganas de seguir sumando puntos en casa. Por su parte, Cruz Azul se presenta en buena forma después del empate ante Querétaro, lo que les permite afrontar el duelo con optimismo y la intención de mantener su racha invicta.

Cuándo es el Tijuana vs. Cruz Azul: el juego es el domingo, 28 de septiembre de 2025 en el Caliente.

A qué hora es el Tijuana vs. Cruz Azul: el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 11:05PM tiempo del Este, 10:05PM tiempo del Centro y 8:05PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Tijuana vs. Cruz Azul: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.