La Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante, especialmente con el enfrentamiento entre el América y los Pumas. Este partido se llevará a cabo el 27 de septiembre de 2025 en el Estadio Ciudad De Los Deportes, un escenario que ha visto grandes encuentros a lo largo de la historia del futbol mexicano.

Ambos equipos cuentan con una rica trayectoria en la liga, siendo el América uno de los clubes más laureados y los Pumas, conocidos por su cantera y su estilo de juego atractivo.

Los aficionados están ansiosos por ver cómo se desarrollará este duelo, que siempre genera expectación. Si quieres saber dónde podrás seguir este emocionante partido por televisión, no te pierdas la información que hemos preparado para ti. ¡Sigue leyendo y descubre dónde ver el América vs Pumas en la Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2025!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMÉRICA VS. PUMAS DE LA JORNADA 11

Cuándo es el América vs. Pumas: el juego es el sábado, 27 de septiembre de 2025 en el Ciudad De Los Deportes.

A qué hora es el América vs. Pumas: el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 11:05PM tiempo del Este, 10:05PM tiempo del Centro y 8:05PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el América vs. Pumas: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX.