    Juárez

    Pumas sufre antes del Clásico Capitalino ante América en la Liga MX

    Los de Efraín Juárez ven su paso frenado y con varios problemas a cuestas antes de hacerle frente al América.

    Pumas frenó su buen momento en su visita a Juárez en la Liga MX justo en el peor momento posible, cuando el Clásico Capitalino ante América está ya tan próximo como el fin de semana en una muy mala noticia para la escuadra universitaria.

    Marcador de 3-1 de los Bravos para los Pumas, dirigidos por Efraín Juárez, quienes llegaban mostrando cosas muy interesantes en los anteriores compromisos, pero que acabaron por sucumbir ante un equipo muy aguerrido durante el Torneo Apertura 2025.

    La fecha doble no está del todo bien para los capitalinos, quienes sufrieron empate de último minuto ante Tigres y, ahora, cayeron en su visita a la frontera, aunque las malas noticias no culminan ahí.

    Pumas sufrirá la baja de José Caicedo, quien salió expulsado del encuentro por una imprudencia y, de hecho, esto fue apenas segundos antes de que los Bravos anotaran el segundo gol.

    Y por si fuera poco, las alarmas se encendieron con el 'Memote' Martínez, quien salió de cambio en el segundo tiempo por lesión. Se está a la espera de saber cuál es la gravedad de su problema para el delantero responsable de anotar el único gol de los felinos, a los 59'.

    Óscar Estupiñán abrió el marcador para los locales en el primer tiempo y Rodolfo Pizarro puso el de la ventaja para que, ya en la compensación, apareciera Guilherme Castilho pusiera el último para los Bravos que, de forma discreta, mantienen un buen camino en el Apertura 2025 de la Liga MX.

