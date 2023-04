Horario y dónde ver el León vs. Cruz Azul del Clausura 2023

Cuándo ver el León vs. Cruz Azul: el partido es el sábado 8 de abril.

A qué hora ver el León vs. Cruz Azul: la patada inicial está programada para las 9:00 PM tiempo del Este, 8:00 PM tiempo del Centro y 6:00 PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el León vs. Cruz Azul: el juego lo puedes seguir en exclusiva por ViX+.