    Lichnovsky y sus palabras sobre Saint-Maximin que emocionan en América

    El defensa de las Águilas destacó el impacto del francés en la plantilla tras vencer al Pachuca en la Jornada 7.

    Kevin R. Yu.
    Video Las palabras de Lichnovsky tras anotar el primer gol de las Águilas ante Pachuca

    Allan Saint-Maximin no solo tiene enamorada a la afición del América, también a los jugadores tras anotar su segundo gol para sellar la victoria ante Pachuca (2-0) en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025.

    Al término del partido, que se jugó a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes, Igor Lichnovsky destacó el aura que tiene el futbolista francés y el impacto que ha tenido en el vestidor azulcrema.

    “Es un jugador especial, lo queremos, lleva poco tiempo en el equipo y ya le tenemos cariño, vino a aportar, a dar lo que tiene. No voy a hablar de más, él es capaz de demostrarlo solo”, declaró el defensa chileno en entrevista con Julio Ibáñez, de TUDN.

    Lichnosvky volvió a anotar en la Liga MX después de casi dos años; su último gol había sido en la Jornada 12 del Apertura 2023 ante Mazatlán.

    “Yo creo que nunca me van a escuchar de que tengo que jugar, porque soy alguien que piensa en el equipo, me van a escuchar decir que lo importante es que el equipo sume, que juguemos a lo que el cuerpo técnico nos pide y eso a mí es lo que realmente me mueve”.

    Lichnovsky agregó que: “Lo de hoy es una recompensa. Creo que las oportunidades encuentran a los que trabajan y soy alguien que trabaja absolutamente todos los días”.

    Cabe recordar que, Lichnovsky se perdió el Apertura 2024 y el Clausura 2025 por una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha que sufrió en agosto del 2024.

    Video Resumen | Saint-Maximin brilla, hace golazo y le da la victoria al América

