Lichnovsky y sus palabras sobre Saint-Maximin que emocionan en América

Video Las palabras de Lichnovsky tras anotar el primer gol de las Águilas ante Pachuca

Allan Saint-Maximin no solo tiene enamorada a la afición del América, también a los jugadores tras anotar su segundo gol para sellar la victoria ante Pachuca (2-0) en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025.

Al término del partido, que se jugó a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes, Igor Lichnovsky destacó el aura que tiene el futbolista francés y el impacto que ha tenido en el vestidor azulcrema.

“Es un jugador especial, lo queremos, lleva poco tiempo en el equipo y ya le tenemos cariño, vino a aportar, a dar lo que tiene. No voy a hablar de más, él es capaz de demostrarlo solo”, declaró el defensa chileno en entrevista con Julio Ibáñez, de TUDN.

Lichnosvky volvió a anotar en la Liga MX después de casi dos años; su último gol había sido en la Jornada 12 del Apertura 2023 ante Mazatlán.

“Yo creo que nunca me van a escuchar de que tengo que jugar, porque soy alguien que piensa en el equipo, me van a escuchar decir que lo importante es que el equipo sume, que juguemos a lo que el cuerpo técnico nos pide y eso a mí es lo que realmente me mueve”.

Lichnovsky agregó que: “Lo de hoy es una recompensa. Creo que las oportunidades encuentran a los que trabajan y soy alguien que trabaja absolutamente todos los días”.

Cabe recordar que, Lichnovsky se perdió el Apertura 2024 y el Clausura 2025 por una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha que sufrió en agosto del 2024.