Liga MX Liga MX: Resultados al momento EN VIVO de la Jornada 8 del Clausura 2026 Conoce a detalle los marcadores de la octava fecha del futbol mexicano en el Clausura 2026.

Video Resumen | Toluca gana a Chivas y le arrebata el liderato



La Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026 se jugó en dos días en lugar de los tres que suelen desarrollarse las fechas cada fin de semana, ello debido a que habrá una segunda jornada doble en este semestre para la Fecha 9.

El viernes se jugaron cuatro partidos y cinco este sábado 28 de febrero, día en el que Chivas perdió el liderato y registró su segunda derrota del torneo de manera consecutiva luego de tener un paso perfecto tras seis jornadas.

RESULTADOS AL MOMENTO EN VIVO DE LA JORNADA 8 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026

El sábado, Toluca dejó en blanco a Chivas y le arrebató el primer lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2026 mientras que La Máquina hizo que los Diablos fueran líderes por muy poco tiempo y se colocó en la punta de la clasificación y en solitario.

VIERNES 27 DE FEBRERO

Querétaro 2-2 Santos Laguna

Mateo Coronel (Querétaro), 13’

Lucas di Yorio (Santos Laguna), 23’

Santiago Homenchenko (Querétaro), 30’

Carlos Gruezo (Santos Laguna), 45+6’

Mazatlán FC 1-0 Pachuca

Dudu (Mazatlán FC), 45+2’

FC Juárez 3-1 Atlas

Puma Rodríguez (FC Juárez), 1’

Arturo González (Atlas), 26’

Denzell García (FC Juárez), 45+5’

Gustavo Ferraires (Atlas, autogol), 89’

Tijuana 1-1 Pumas

Ramiro Árciga (Tijuana), 40’

Juninho (Pumas), 45+4’

SÁBADO 28 DE FEBRERO

Toluca 2-0 Chivas

Jesús Gallardo (Toluca), 5’

Jorge Díaz (Toluca), 16’

Atlético de San Luis 0-1 Puebla

Esteban Loano (Puebla), 90’

Monterrey 0-2 Cruz Azul

Carlos Rotondi (Cruz Azul), 17’

Agustín Palavecino (Cruz Azul), 62'

León 2-1 Necaxa

Agustín Oliveros (Necaxa), 45+3’

Juan Domínguez (León), 65'

Diber Cambindo (León), 86'

América 0-2 Tigres (en curso)