    Liga MX

    Liga MX: Resultados al momento EN VIVO de la Jornada 8 del Clausura 2026

    Conoce a detalle los marcadores de la octava fecha del futbol mexicano en el Clausura 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Toluca gana a Chivas y le arrebata el liderato


    La Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026 se jugó en dos días en lugar de los tres que suelen desarrollarse las fechas cada fin de semana, ello debido a que habrá una segunda jornada doble en este semestre para la Fecha 9.

    PUBLICIDAD

    El viernes se jugaron cuatro partidos y cinco este sábado 28 de febrero, día en el que Chivas perdió el liderato y registró su segunda derrota del torneo de manera consecutiva luego de tener un paso perfecto tras seis jornadas.

    RESULTADOS AL MOMENTO EN VIVO DE LA JORNADA 8 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026

    El viernes 27 de febrero, Mazatlán FC registró su segundo triunfo del torneo tras imponerse en casa a los Tuzos del Pachuca; Pumas apenas rescató una unidad en su visita a la frontera ante Xolos de Tijuana.

    El sábado, Toluca dejó en blanco a Chivas y le arrebató el primer lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2026 mientras que La Máquina hizo que los Diablos fueran líderes por muy poco tiempo y se colocó en la punta de la clasificación y en solitario.

    VIERNES 27 DE FEBRERO
    Querétaro 2-2 Santos Laguna

    Más sobre Liga MX

    Resumen | Cambindo le aplica la ley del ex al Necaxa
    7:58

    Resumen | Cambindo le aplica la ley del ex al Necaxa

    Liga MX
    ¡La Fiera le da la vuelta al marcador! Cambindo le anota a su ex
    5:01

    ¡La Fiera le da la vuelta al marcador! Cambindo le anota a su ex

    Liga MX
    ¡Cambindo tuvo el segundo en sus pies! Unsain aleja el peligro
    1:30

    ¡Cambindo tuvo el segundo en sus pies! Unsain aleja el peligro

    Liga MX
    América vs. Tigres | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 8 del Clausura 2026
    1 mins

    América vs. Tigres | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 8 del Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Golazo de la Fiera! Juan Pi Dominguez hace estallar el estadio de León
    1:42

    ¡Golazo de la Fiera! Juan Pi Dominguez hace estallar el estadio de León

    Liga MX
    ¡Chicotazo de Calderón! Oscar García saca el disparo del necaxista
    1:32

    ¡Chicotazo de Calderón! Oscar García saca el disparo del necaxista

    Liga MX
    Paulinho recibe visita especial durante el juego entre Toluca y Chivas de la Liga MX
    1 mins

    Paulinho recibe visita especial durante el juego entre Toluca y Chivas de la Liga MX

    Liga MX
    ¡Cabezazo implacable de Agustín Oliveros! Necaxa toma la ventaja 0-1
    2:03

    ¡Cabezazo implacable de Agustín Oliveros! Necaxa toma la ventaja 0-1

    Liga MX
    ¡Tras revisión en el VAR no se decreta penal a favor del Necaxa!
    2:03

    ¡Tras revisión en el VAR no se decreta penal a favor del Necaxa!

    Liga MX
    Mundial 2026: Una comitiva de Japón acudió al Monterrey vs. Cruz Azul
    1 mins

    Mundial 2026: Una comitiva de Japón acudió al Monterrey vs. Cruz Azul

    Liga MX
    • Mateo Coronel (Querétaro), 13’
    • Lucas di Yorio (Santos Laguna), 23’
    • Santiago Homenchenko (Querétaro), 30’
    • Carlos Gruezo (Santos Laguna), 45+6’

    Mazatlán FC 1-0 Pachuca

    • Dudu (Mazatlán FC), 45+2’

    FC Juárez 3-1 Atlas

    • Puma Rodríguez (FC Juárez), 1’
    • Arturo González (Atlas), 26’
    • Denzell García (FC Juárez), 45+5’
    • Gustavo Ferraires (Atlas, autogol), 89’

    Tijuana 1-1 Pumas

    • Ramiro Árciga (Tijuana), 40’
    • Juninho (Pumas), 45+4’

    SÁBADO 28 DE FEBRERO
    Toluca 2-0 Chivas

    • Jesús Gallardo (Toluca), 5’
    • Jorge Díaz (Toluca), 16’
    PUBLICIDAD

    Atlético de San Luis 0-1 Puebla

    • Esteban Loano (Puebla), 90’

    Monterrey 0-2 Cruz Azul

    • Carlos Rotondi (Cruz Azul), 17’
    • Agustín Palavecino (Cruz Azul), 62'

    León 2-1 Necaxa

    • Agustín Oliveros (Necaxa), 45+3’
    • Juan Domínguez (León), 65'
    • Diber Cambindo (León), 86'

    América 0-2 Tigres (en curso)

    • Juan Brunetta (Tigres), 4'
    • Jesús Angulo (Tigres), 23'
    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX