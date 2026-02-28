Liga MX: Resultados al momento EN VIVO de la Jornada 8 del Clausura 2026
Conoce a detalle los marcadores de la octava fecha del futbol mexicano en el Clausura 2026.
La Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026 se jugó en dos días en lugar de los tres que suelen desarrollarse las fechas cada fin de semana, ello debido a que habrá una segunda jornada doble en este semestre para la Fecha 9.
El viernes se jugaron cuatro partidos y cinco este sábado 28 de febrero, día en el que Chivas perdió el liderato y registró su segunda derrota del torneo de manera consecutiva luego de tener un paso perfecto tras seis jornadas.
RESULTADOS AL MOMENTO EN VIVO DE LA JORNADA 8 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026
El viernes 27 de febrero, Mazatlán FC registró su segundo triunfo del torneo tras imponerse en casa a los Tuzos del Pachuca; Pumas apenas rescató una unidad en su visita a la frontera ante Xolos de Tijuana.
El sábado, Toluca dejó en blanco a Chivas y le arrebató el primer lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2026 mientras que La Máquina hizo que los Diablos fueran líderes por muy poco tiempo y se colocó en la punta de la clasificación y en solitario.
VIERNES 27 DE FEBRERO
Querétaro 2-2 Santos Laguna
- Mateo Coronel (Querétaro), 13’
- Lucas di Yorio (Santos Laguna), 23’
- Santiago Homenchenko (Querétaro), 30’
- Carlos Gruezo (Santos Laguna), 45+6’
Mazatlán FC 1-0 Pachuca
- Dudu (Mazatlán FC), 45+2’
FC Juárez 3-1 Atlas
- Puma Rodríguez (FC Juárez), 1’
- Arturo González (Atlas), 26’
- Denzell García (FC Juárez), 45+5’
- Gustavo Ferraires (Atlas, autogol), 89’
Tijuana 1-1 Pumas
- Ramiro Árciga (Tijuana), 40’
- Juninho (Pumas), 45+4’
SÁBADO 28 DE FEBRERO
Toluca 2-0 Chivas
- Jesús Gallardo (Toluca), 5’
- Jorge Díaz (Toluca), 16’
Atlético de San Luis 0-1 Puebla
- Esteban Loano (Puebla), 90’
Monterrey 0-2 Cruz Azul
- Carlos Rotondi (Cruz Azul), 17’
- Agustín Palavecino (Cruz Azul), 62'
León 2-1 Necaxa
- Agustín Oliveros (Necaxa), 45+3’
- Juan Domínguez (León), 65'
- Diber Cambindo (León), 86'
América 0-2 Tigres (en curso)
- Juan Brunetta (Tigres), 4'
- Jesús Angulo (Tigres), 23'