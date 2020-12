León fue un cúmulo de virtudes para lograr no solo el liderato del Guard1anes 2020 , sino también para convertirse en el campeón de la Liga MX . Sus futbolistas tuvieron destacadas actuaciones, aunque su técnico Ignacio Ambriz también brilló con luz propia.

En contraparte, Luis Montes renunció a ser elegible para el Tri, pues consideró que no era necesaria su participación al no tener los minutos de juego esperados. Esto no lo aminoró en la Liga MX, pues ha sido señalado en constantes ocasiones como el mejor futbolista del torneo. Montes llegó a su cuarto título del torneo local, siendo su tercero con la Fiera.