Liga MX La regañiza de Keylor Navas al 'Coco' Carrasquilla que apagó la bronca ante Pachuca El portero tico le dio un tremendo regaño al panameño que casi pierde la cabeza ante los Tuzos.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Keylor Navas pone en su lugar a “Coco” Carrasquilla

Durante los primeros minutos del encuentro entre Pachuca y Pumas, Keylor Navas le metió un tremendo regaño a Adalberto Carrasquilla quien casi pierde la cabeza al enfrascarse en una discusión.

Después del tanto de Uriel Antuna, los Tuzos sufrieron una expulsión por un patadón de Brian García sobre Rodrigo López que provocó la furia del mediocampista panameño que fue a buscar bronca.

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Carrasquilla se mostraba molesto, pero de repente apareció Keylor Navas quien corrió desde su portería para darle un tremendo regaño al panameño y pedirle que se calmara para que no fuera expulsado.

Tras el fuerte regaño del capitán de los Pumas, Carrasquilla se tranquilizó al darle la razón a Navas. Ya que Pumas tenía la ventaja en la cancha, tanto en el marcador como en la cancha con la expulsión de Brian García.

Los Universitarios se adelantaron en el marcador gracias al tanto de Uriel Antuna a los cinco minutos de partido.