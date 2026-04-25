Liga MX Gonzalo Pineda cierra la puerta al banquillo de Santos: “Vengo como director deportivo” El flamante directivo del conjunto lagunero deja en claro el compromiso con el que llegó a los Guerreros.

Video Gonzalo Pineda revela si en Santos Laguna se ve como Director Técnico

Gonzalo Pineda, nuevo director deportivo de Santos Laguna en la Liga MX, descartó estar en intención de ser director técnico del conjunto lagunero en un futuro.

En entrevista exclusiva para TUDN, Pineda dio prácticamente sus primeras palabras en su nuevo cargo y resaltó que está comprometido a nivel directivo, además de explicar las razones por las que optó por dar el salto a estas actividades desde la dirección técnica.

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“Primero que nada porque estoy capacitado. Si no pensara yo que estoy capacitado para tomar este rol, no lo tomaría, menos en una institución tan importante como es Santos y en un grupo tan importante como es Grupo Orlegi.

"Después, pues, hay un tema familiar también, de de querer cierta estabilidad en este momento por temas familiares", agregó Pineda quien reiteró que no busca tener la dirección técnica de los Guerreros en un futuro.

"Y también decir eso, ¿no? Que que el que esté hoy en este rol no significa que en algún punto no pueda volver a dirigir. Creo que, al contrario, me hará mucho más capaz, porque entenderé también también el juego... y aclarar que nunca será aquí en Santos. Está más que hablado con la dirigencia de que, y un compromiso de mi parte, que no será así", dijo Pineda.