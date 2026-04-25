Liga MX América vs. Atlas: Henry Martín regresa a la banca para el partido de la Liga MX Clausura 2026 El delantero estará disponible para André Jardine en el último partido del torneo regular con miras a la Liguilla.

Video Henry Martín regresa a la banca del América frente al Atlas

Luego de poco más de dos meses indispuesto debido a una lesión, el delantero de las Águilas, Henry Martín, estará disponible para el partido América vs. Atlas de la Jornada 17 de la Liga MX Clausura 2026.

El último partido que disputó Henry Martín fue el pasado 20 de febrero cuando se midió ante Puebla dentro de la Jornada 7 en el que hizo asistencia en la goleada por 0-4 en el Estadio Cuauhtémoc.

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Sin embargo, Henry Martín no estará en las alineaciones titulares del partido, pues lo hará en la banca, de acuerdo con información de Javier Rojas para TUDN, por lo que estará a disposición del entrenador André Jardine para cuando lo requiere en el transcurso del juego.

Incluso, pudo regresar desde la fecha pasada cuando se midió ante León, pero fue suspendido un partido luego de los altercados en los que se vio involucrado tras el América vs. Toluca en el Estadio Banorte dentro de la Jornada 15.

El delantero de 33 años de edad tiene disputados apenas cuatro partidos este semestre de los cuales en tres fue de inicio y sin goles de por medio. Con todo, ya superó el número de participaciones en el torneo regular de este semestre por sólo los tres del toreo pasado.