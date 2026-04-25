Liga MX América recupera a Dagoberto Espinoza de cara a la liguilla El juvenil americanista regresó a las canchas tras más de seis meses sin actividad tras su lesión.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video América recibe buenas noticias de cara a la Liguilla

El juvenil de las Águilas volvió a tener minutos con la categoría Sub-21 en el encuentro frente al Atlas, en lo que fue el primer paso para retomar ritmo competitivo.

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Espinoza sufrió una lesión de ligamentos desde septiembre de 2025, situación que frenó su crecimiento justo cuando comenzaba a consolidarse en el primer equipo.

Su regreso llega en un momento clave, ya que el equipo dirigido por André Jardine ha tenido altibajos en defensa durante el Clausura 2026, por lo que el canterano podría convertirse en una pieza importante de cara a la liguilla.