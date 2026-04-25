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    América recupera a Dagoberto Espinoza de cara a la liguilla

    El juvenil americanista regresó a las canchas tras más de seis meses sin actividad tras su lesión.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video América recibe buenas noticias de cara a la Liguilla

    América recibió buenas noticias en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX luego de que regresara a las canchas Dagoberto Espinoza tras superar una larga y complicada lesión que lo mantuvo fuera de actividad por más de seis meses.

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    El juvenil de las Águilas volvió a tener minutos con la categoría Sub-21 en el encuentro frente al Atlas, en lo que fue el primer paso para retomar ritmo competitivo.

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    Espinoza sufrió una lesión de ligamentos desde septiembre de 2025, situación que frenó su crecimiento justo cuando comenzaba a consolidarse en el primer equipo.

    Su regreso llega en un momento clave, ya que el equipo dirigido por André Jardine ha tenido altibajos en defensa durante el Clausura 2026, por lo que el canterano podría convertirse en una pieza importante de cara a la liguilla.

    Con esto el América recupera así a uno de sus jóvenes talentos en el momento más importante del semestre donde las Águilas buscan llegar a lo más alto luego de meses complicados en este 2026.

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