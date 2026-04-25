Liga MX Pachuca vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 17 a disputarse en el Hidalgo

Video ¡Se define la Liguilla! Así puedes ver la Jornada 17 del Clausura 2026

Este sábado 25 de abril el Estadio Hidalgo será el escenario del enfrentamiento entre Pachuca y Pumas, correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX, cierre de la fase regular del Clausura 2026.

Pachuca llega con en la tercera posición en la tabla con 31 puntos, como local tratará de acabar con paso invicto en este semestre. En su último partido, los Tuzos perdieron en su visita a Tijuana.

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Por su parte, Pumas se encuentra en la segunda posición con 33 puntos, también llega con paso invicto pero en su caso como visitante, saldo de cuatro triunfos y tres empates. Los de la UNAM llegan a este encuentro tras una victoria en su más reciente partido, lo que añade un nivel de competitividad al choque.

Con ambos equipos en la parte alta de la clasificación y una diferencia de solo dos puntos, el partido promete ser un duelo interesante. Los aficionados podrán seguir de cerca este enfrentamiento que podría tener implicaciones en la lucha por los primeros lugares.

Para conocer cómo y dónde se televisa el partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PACHUCA VS. PUMAS DE LA JORNADA 17

Pachuca llega al partido con la moral baja tras perder en casa de Xolos el miércoles pasado en el regreso de Gilberto Mora, lo que les da confianza y refuerza su deseo de seguir sumando puntos en casa.

Por su parte, Pumas también se presenta en un buen momento después de superar a FC Juárez, lo que les inyecta energía y les motiva a mantener su racha positiva en este duelo crucial.

Cuándo es el Pachuca vs. Pumas: el juego es este sábado 25 de abril en el Estadio Hidalgo.

el juego es este sábado 25 de abril en el Estadio Hidalgo. A qué hora es el Pachuca vs. Pumas: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Pachuca vs. Pumas: el juego estará disponible en Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.