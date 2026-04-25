Liga MX América vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 17 a disputarse en el Banorte en el cierre del torneo regular del Clausura 2026.

Video ¡Se define la Liguilla! Así puedes ver la Jornada 17 del Clausura 2026

Este sábado 25 de abril el Estadio Banorte será el escenario del enfrentamiento entre América y Atlas, correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX, última fecha del torneo regular en el Clausura 2026.

América llega a este compromiso con 25 puntos, saldo de siete victorias, cuatro empates y cinco derrotas en el Clausura 2026. En su último partido, las Águilas salieron victoriosas, lo que les permite mantener una racha positiva en busca de consolidar su lugar en la Liguilla.

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Por su parte, Atlas, con 22 puntos, busca asegurar su lugar en la Liguilla. Llega con un empate en casa en su más reciente encuentro, lo que añade un nivel de competitividad al choque entre ambos equipos.

Con solo dos puntos de diferencia entre ellos, el partido promete ser un duelo interesante en la parte alta de la tabla. Los aficionados podrán seguir de cerca este enfrentamiento que podría tener implicaciones importantes en la clasificación.

Para conocer cómo y dónde se televisa el partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMÉRICA VS. ATLAS DE LA JORNADA 17

América llega al partido con una moral alta tras haberse impuesto a León en su último encuentro, lo que les da confianza y los coloca en una buena posición para enfrentar a su rival.

Por su parte, Atlas viene de empatar en el Estadio Jalisco frente a los Tigres de la UANL, por lo que están obligados a dar ese impulso necesario para buscar la victoria en este duelo crucial.

Cuándo es el América vs. Atlas: el juego es el sábado, 25 de abril de 2026 en el Banorte.

A qué hora es el América vs. Atlas: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el América vs. Atlas: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.