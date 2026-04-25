Pachuca vs. Pumas |EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la jornada 17 del Clausura 2026
Tuzos y Universitarios buscan escalar posiciones en la tabla general de cara a la Liguilla.
Pachuca recibe a Pumas en la última jornada del Clausura 2026 donde los Tuzos buscan el subliderato de torneo ante un equipo universitario que sigue en la pelea por el primer lugar de la tabla general.
Los Tuzos llegan a este compromiso después de sufrir una dolorosa derrota frente a Xolos de Tijuana en el estadio Caliente en la fecha 16.
Por su parte, Pumas logró un valioso triunfo de local ante los Bravos de Juárez luego de remontar un 0-2 en contra para imponerse por 4-2.
Al momento los Universitarios suman 33 puntos que los ubica en la segunda posición, mientras que Pachuca es tercero en la tabla general con 31 unidades.
SIGUE AQUÍ LO MEJOR DE PACHUCA VS. PUMAS DE LA JORNADA 17 DEL CLAUSURA 2026
PACHUCA SE QUEDA CON 10
Un minuto después del gol de Pumas, Brian García perdió la cabeza al darle una patada a Rodrigo López.
PUMAS MADRUGA Y YA GANA EN PACHUCA
Al minuto 5, Uriel Antuna anotó de cabeza para poner el 0-1.