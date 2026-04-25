Liga MX Pachuca vs. Pumas |EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la jornada 17 del Clausura 2026 Tuzos y Universitarios buscan escalar posiciones en la tabla general de cara a la Liguilla.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Pumas pega primero! Antuna abre el marcador de cabeza

Pachuca recibe a Pumas en la última jornada del Clausura 2026 donde los Tuzos buscan el subliderato de torneo ante un equipo universitario que sigue en la pelea por el primer lugar de la tabla general.

Los Tuzos llegan a este compromiso después de sufrir una dolorosa derrota frente a Xolos de Tijuana en el estadio Caliente en la fecha 16.

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Por su parte, Pumas logró un valioso triunfo de local ante los Bravos de Juárez luego de remontar un 0-2 en contra para imponerse por 4-2.

Al momento los Universitarios suman 33 puntos que los ubica en la segunda posición, mientras que Pachuca es tercero en la tabla general con 31 unidades.

SIGUE AQUÍ LO MEJOR DE PACHUCA VS. PUMAS DE LA JORNADA 17 DEL CLAUSURA 2026



PACHUCA SE QUEDA CON 10

Un minuto después del gol de Pumas, Brian García perdió la cabeza al darle una patada a Rodrigo López.

Video Pachuca se queda con 10: expulsan a Brian García al minuto 8



PUMAS MADRUGA Y YA GANA EN PACHUCA