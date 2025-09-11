A fin de garantizar la seguridad del público asistente a los estadios del futbol mexicano, las autoridades de la Liga MX han incrementado las medidas de seguridad y detenciones en las instalaciones de estos.

Prueba de ello, informó la misma Liga MX a través de un comunicado, es que durante las primeras siete jornadas del Apertura 2025 ya han sido detectados, en diversos operativos, más de 240 personas incurriendo en actos indebidos.

La seguridad de los aficionados en todos los estadios es una prioridad para la LIGA BBVA MX, por ello, en cada partido se realizan operativos coordinados con las autoridades en busca prevenir y actuar en caso de que se presenten incidentes que pongan en riesgo la seguridad de los presentes antes, durante y después de los partidos.

De dichos operativos, durante el presente Torneo Apertura 2025, después de 7 jornadas realizadas se han detectado 243 personas que han realizado faltas al orden público, de las cuales, 152 han sido sido puestos a disposición de las autoridades y 91 han sido desalojadas de los estadios.

Entre las personas desalojadas, el 51% de ellas fueron por alterar el orden, el 20% por arrojar objetos, el 12% por riñas, el 9% por el grito discriminatorio y el resto por otras causales.

De las personas que fueron puestas a disposición de las autoridades, 40% han sido por faltas administrativas, 32% por beber en la vía pública, 9% por reventa, 7% por riñas, 4% arrojar objetos y el 8% restante por otras causales.

En el último año, desde julio del 2024, se han detectado a 1581 personas con faltas al orden público. De las cuales 866 han sido desalojadas y 715 han sido puestas a disposición de las autoridades.