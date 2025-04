“Hablaba con Jesús Martínez y él me decía que el juez les dijo claramente que no podía entrar ninguna cámara al estadio, a mí me parece, me extraña mucho la pasividad con la cual el futbol mexicano dice, ah, no, no se transmite un partido de futbol, un Pachuca América, el campeón vigente de la Concacaf, contra el tricampeón del futbol mexicano, con contratos ya establecidos, con gente en Estados Unidos, la transmisión del juego, la afición”.