Video "Está bastante carita": Elaine Haro revela su gusto por un jugador del América

Elaine Haro, quien fue expulsada de La Casa de los Famosos México el pasado domingo, confesó su predilección por Kevin Álvarez del Club América y el 'Hormiga' González de Chivas, esto tras la celebración del Clásico de México entre ambos equipos.

En una dinámica con TUDN Digital, Elaine Haro reveló que le parece "carita" el referido jugador de las Águilas, si bien admitió que no es muy seguidora del futbol.

"A partir de ahora, con mi camisa del América, me voy a meter más al futbol, Kevin creo que está bastante carita. Un cafecito, no, mucho éxito", bromeó la ahora exhabitante de La Casa de los Famosos México.

Después de que Chivas venciera al América en el Clásico de México de la Liga MX, Elaine Haro también tuvo palabras para el 'Hormiga' González, quien anotó el segundo gol del Rebaño en el partido en el Estadio Azulcrema.