Se arma la bronca en el Clásico América vs. Chivas tras gol de Hormiga

El Clásico América vs. Chivas concluyó con bronca en la recta final del partido correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025 en el que el Rebaño se llevó la victoria en un triunfo que quizá sirvió para que Gabriel Milito conservara la continuidad en el banquillo.

Fue después de que ‘Hormiga’ González hiciera su gol para el 0-2 parcial que encaminó al Guadalajara a la victoria que las bancas se vaciaron para enfrascarse en una pelea verbal y física contra elementos de Chivas que no pasó a mayores, pue sin siquiera hubo expulsión de por medio para ningún jugador.

Todo parece que Richard Ledezma dijo algo tras el gol que pudo molestar a los jugadores de las Águilas para abalanzarse en contra de sus rivales, aunque fue Erick Gutiérrez, Guti, quien fue perseguido por prácticamente todos los futbolistas del América.

Luis Ángel Malagón incluso pegó tremenda carrera para hacer frente a Guti, pero el árbitro central Oscar Mejía decidió guardarse las tarjetas rojas y se fueron amonestados Richard Ledezma, Fernando González, Erick Gutiérrez y Erick Sánchez, éste por las Águilas.

Los ánimos comenzaron a calmarse de a poco, no hubo lesionados ni bajas que lamentar tras la bronca y todo quedó en empujones, dimes y diretes, pero que no evitaron la derrota del América en el Clásico ante Chivas con todo que estuvo cerca del empate tras el gol de Alejandro Zendejas a balón parado.