    Clásico América vs. Chivas

    Se arma la bronca en el Clásico América vs. Chivas tras gol de Hormiga

    Se vaciaron las bancas, todos se fueron en contra de Guti pero el árbitro central se guardó las tarjetas rojas en un cierre dramático.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Resumen | El Clásico es Rojiblanco ¡Chivas vence al América!

    El Clásico América vs. Chivas concluyó con bronca en la recta final del partido correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025 en el que el Rebaño se llevó la victoria en un triunfo que quizá sirvió para que Gabriel Milito conservara la continuidad en el banquillo.

    Fue después de que ‘Hormiga’ González hiciera su gol para el 0-2 parcial que encaminó al Guadalajara a la victoria que las bancas se vaciaron para enfrascarse en una pelea verbal y física contra elementos de Chivas que no pasó a mayores, pue sin siquiera hubo expulsión de por medio para ningún jugador.

    PUBLICIDAD

    Todo parece que Richard Ledezma dijo algo tras el gol que pudo molestar a los jugadores de las Águilas para abalanzarse en contra de sus rivales, aunque fue Erick Gutiérrez, Guti, quien fue perseguido por prácticamente todos los futbolistas del América.

    Luis Ángel Malagón incluso pegó tremenda carrera para hacer frente a Guti, pero el árbitro central Oscar Mejía decidió guardarse las tarjetas rojas y se fueron amonestados Richard Ledezma, Fernando González, Erick Gutiérrez y Erick Sánchez, éste por las Águilas.

    Los ánimos comenzaron a calmarse de a poco, no hubo lesionados ni bajas que lamentar tras la bronca y todo quedó en empujones, dimes y diretes, pero que no evitaron la derrota del América en el Clásico ante Chivas con todo que estuvo cerca del empate tras el gol de Alejandro Zendejas a balón parado.

    Con la victoria, Chivas llegó a siete puntos y se colocó de manera parcial en el sitio 12 pero aún con un partido pendiente por disputar frente a Tigres correspondiente a la Jornada 1 de la Liga MX Apertura 2025.

    Más sobre Clásico América vs. Chivas

    1 min
    Álvaro Fidalgo sale de cambio por lesión en el Clásico América vs. Chivas

    Álvaro Fidalgo sale de cambio por lesión en el Clásico América vs. Chivas

    1 min
    Minuto de silencio en el Clásico América vs. Chivas por las víctimas del Puente de la Concordia

    Minuto de silencio en el Clásico América vs. Chivas por las víctimas del Puente de la Concordia

    1:36
    ¡Boletos agotados! Clásico América vs. Chivas vibrará en el Azulcrema

    ¡Boletos agotados! Clásico América vs. Chivas vibrará en el Azulcrema

    80 Historias
    América vs. Chivas EN VIVO por el Apertura 2025 de Liga MX: ¡Triunfo del Rebaño Sagrado!
    1 min
    Esta leyenda del América sorprende y admite que le iba a Chivas

    Esta leyenda del América sorprende y admite que le iba a Chivas

    Relacionados:
    Clásico América vs. ChivasAméricaGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD