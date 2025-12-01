Ante esto, varios jugadores se pronunciaron a través de las redes sociales con mensajes de agradecimiento hacía sus compañeros de equipo y a la afición que no los dejó de apoyar en todo el torneo.

El capitán Luis Romo fue uno de ellos, él se dijo orgulloso de lo que se logró con este equipo y prometió regresar más fuerte para el siguiente certamen.

“Orgulloso de todo lo vivido este torneo, un privilegio representar y defender este escudo con estos compañeros, esta familia, agradecido totalmente por el apoyo… es difícil, pero vamos a trabajar más fuerte y cada día estaremos más cerca de llevar a Chivas a donde se merece estar”.

Otro fue Raúl ‘Tala’ Rangel, quien mostró su dolor ante la eliminación de Chivas del Apertura 2025, el arquero resaltó que todos se deben sentir orgullosos del trabajo realizado.

“El resultado duele, pero duele porque amamos estos colores. Gracias afición por su apoyo incansable. Nos vamos con la frente en alto y con más ganas de mejorar y volver más fuertes

Orgulloso de mi equipo, mi familia”.

A ellos dos se unieron, Richard Ledezma, Alan Mozo, José Castillo, Dani Aguirre y Omar Govea, todos ellos en el mismo tenor de compromiso, orgullo y unión ante este semestre.

Por otro lado, hubo una buena noticia en Guadalajara luego de la noche triste en Ciudad de México, este día se dio a conocer que Armando ‘Hormiga’ González renovó con el club luego de conseguir el título de goleo.