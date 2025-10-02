Video Maximin se burla de afición de Pumas tras ganar el clásico

Allan Saint-Maximin, quien llegó como refuerzo de las Águilas del América para la Liga MX Apertura 2025, anunció el nacimiento de su nuevo hijo la mañana de este jueves y del cual reveló tanto su nombre como su nacionalidad.

El futbolista de 28 años de edad es originario de Ile-de-France, Francia, y comenzó a ‘enamorar’ a la afición americanista este semestre con pocos minutos en la cancha, pues incluso en su partido debut ante el Atlas en la Jornada 6 se estrenó con un gol.

PUBLICIDAD

Allan Saint-Maximin suma seis juegos disputados, de los cuales tres son como titular en la Liga MX, y registra un par de anotaciones en un total de 326 minutos en la cancha y con dos tarjetas amarillas de por medio.

ALLAN SAINT-MAXIMIN REVELA LA NACIONALIDAD DE SU NUEVO HIJO

El jugador francés de las Águilas subió una fotografía en sus historias de su cuenta personal de Instagram en la que revela el nombre y sus nacionalidades, pues además de la francesa también será mexicano por nacer en México.

“Isaïe el Rey Saint-Maximin”, publicó Allan Saint-Maximin junto a una imagen desde el hospital donde nació su hijo y en la que se ve cargándolo y dándole la bienvenida a este mundo con un tierno beso y la mirada del bebé hacia la cámara.