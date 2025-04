"Reconozco que el negocio principal de mi papá son los casinos y de mi hermano lo de online (apuestas), pero los negocios se manejan totalmente separados, al final del día lo que pasó aquí fue que mi papá tenía casinos y tuvo un hijo que le gustó el futbol, yo me metí en esto, sabes que a esto me dedico, que se ve mal (tener equipos y casinos), sí, se ve mal, pero no somos los únicos que tenemos negocios de apuestas en línea y casinos, sin embargo, se manejan totalmente independientes".